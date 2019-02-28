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      24 канал покажет документальный фильм "Заминированные верностью"

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      Документальный фильм "Заминированные верностью" можно будет увидеть на 24 канале
      Документальный фильм "Заминированные верностью" можно будет увидеть на 24 канале / 24 канал

      24 канал покажет документальный фильм Юрия Ткаченко "Заминированные верностью". Это трогательная до слез история о фронтовой овчарке, которая стала оберегом и символом верности для добровольцев.

      Овчарку Бадди подбросили на базу батальона "Айдар" – так она оказалась в зоне АТО. Она стала собакой-сапером, обученной на поиск мин. На войне Бадди потеряла трех хозяев. Сейчас она живет в Виннице в семье преподавателей Светланы Бевз и Сергея Бурбело, бойцов АТО и волонтеров.

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      Фильм создан Международным продюсерским центром Фор-Пост при поддержке Госкино Украины. Смотрите документальный фильм "Заминированные верностью" 8 марта в 12:00 на 24 канале.

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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