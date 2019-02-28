24 канал покаже документальний фільм "Заміновані вірністю"
24 канал покаже документальний фільм Юрія Ткаченка "Заміновані вірністю". Це зворушлива до сліз історія про фронтову вівчарку, яка стала оберегом та символом вірності для добровольців.
Вівчарку Бадді підкинули на базу батальйону "Айдар"– так вона опинилась у зоні АТО. Вона стала собакою-сапером, навченою на пошук мін. На війні Бадді втратила трьох господарів. Зараз вона живе у Вінниці в родині викладачів Світлани Бевз і Сергія Бурбели, бійців АТО та волонтерів.
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Фільм створено Міжнародним Продюсерським центром Фор-Пост за підтримки Держкіно України. Дивіться документальний фільм "Заміновані вірністю" 8 березня о 12:00 на 24 каналі.
Джерело: 24 канал
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