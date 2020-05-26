25 конкретных действий: Портнов предложил план расследования пленок Порошенко – Байдена

Юрист Андрей Портнов предложил план расследования аудиозаписей разговора экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Андрей Портнов отметил необходимость проведения объективного расследования всех известных фактов относительно этого дела.

План Портнова по проведению следственных действий содержит почти 30 пунктов, сообщается на его сайте.

"Анализ видеоматериалов и другой информации, обнародованной в СМИ, свидетельствует о наличии в действиях экс-президента Порошенко и других лиц признаков преступлений, предусмотренных ст. 111 УК Украины (Государственная измена), ст. 206 УК Украины (Противодействие законной хозяйственной деятельности), ст. 231 УК Украины (Незаконное собирание или использование информации, которая составляет банковскую тайну), ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ст. 344 УК Украины (Вмешательство в деятельность государственного деятеля)", – отмечает экс-глава Администрации президента. Портнов отметил необходимость проведения объективного расследования всех известных фактов по этому делу.

В частности, план Портнова предусматривает истребование у офиса президента сведений о сеансах разговоров Байдена и Порошенко, изучение документов и обстоятельств голосования, касающихся увольнения Виктора Шокина с должности Генпрокурора.

Также план предусматривает направление запросов в Вашингтон относительно допроса должностных лиц США по поводу обнародованных записей, получения экспериментальных образцов голосов лиц, принимающих участие в телефонных записях. И проведения фоноскопических экспертиз на предмет соответствия голосов Порошенко, Байдена и Джона Керри, а также отсутствия монтажа. Кроме этого, Портнов предлагает вызвать на допрос экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, бывших премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, народных депутатов и других чиновников.

Портнов предложил план расследования пленок Порошенко – Байдена: видео