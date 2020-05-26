25 конкретних слідчих дій: Портнов запропонував план розслідування плівок Порошенка – Байдена

Юрист Андрій Портнов запропонував план розслідування аудіозаписів розмови екс-президента Петра Порошенка і колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Андрій Портнов наголосив на необхідності проведення об'єктивного розслідування всіх відомих фактів щодо цієї справи.

План Портнова щодо проведення слідчих дій містить майже 30 пунктів, повідомляється на його сайті.

"Аналіз відеоматеріалів та іншої інформації, оприлюдненої в ЗМІ свідчить про наявність в діях екс-президента Порошенка та інших осіб ознак злочинів, передбачених ст. 111 КК України (Державна зрада), ст. 206 КК України (Протидія законній господарській діяльності), ст. 231 КК України (Незаконне збирання або використання інформації, яка становить банківську таємницю), ст. 364 КК України (Зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ст. 344 КК України (Втручання у діяльність державного діяча)", - зазначає екс-голова Адміністрації президента. Портнов наголосив на необхідності проведення об'єктивного розслідування всіх відомих фактів щодо цієї справи.

Зокрема, план Портнова передбачає витребування у Офісу президента відомостей щодо сеансів розмов Байдена і Порошенка, вивчення документів і обставин голосування, що стосуються звільнення Віктора Шокіна з посади Генпрокурора.

Також план передбачає направлення запитів до Вашингтона щодо допиту посадових осіб США з приводу оприлюднених записів, отримання експериментальних зразків голосів осіб, що приймають участь у телефонних записах. Та проведення фоноскопічних експертиз на предмет відповідності голосів Порошенка, Байдена і Джона Керрі, а також відсутності монтажу. Окрім цього, Портнов пропонує викликати на допит екс-голову НБУ Валерію Гонтарєву, колишніх прем'єрів Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана, народних депутатів та інших посадовців.

Портнов запропонував план розслідування плівок Порошенка – Байдена: відео