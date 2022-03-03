25 мародеров, забравших имущество на 10 миллионов, отправились в Мартусовскую колонию

В телеграмм-канале Министерства внутренних дел Украины сообщили, что 25 мародеров, которые во время действия военного положения похитили имущество на сумму более 10 миллионов гривен на территории аэропорта "Борисполь", задержали и отправили в Мартусовскую колонию.

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал, что 25 мародеров, разоблаченных в Борисполе, были задержаны по законам военного положения до 30 суток и сегодня находятся в Мартусовской колонии.

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Ранее сообщалось, что 28 февраля на территории аэропорта "Борисполь" задержали мародеров, которые на 6 автобусах пытались угнать со складов компьютерную технику на сумму свыше 10 миллионов гривен.

На момент задержания произошло контактное сражение. Злоумышленники задержаны и возбуждены уголовное производство по насилию над населением в районе военных действий и кражи, совершенной в особо крупных размерах, или организованной группой. За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Бориспольский горрайсуд Киевской области взял мародеров под стражу с возможностью внесения залога в сумме почти 250 тысяч гривен каждому.

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