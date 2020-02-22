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      25% всех твитов об изменении климата сделаны ботами: исследование

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      Четверть всех твитов об изменении климата сделаны ботами / twitter.com

      В среднем 25% всех постов в Твиттере, касающихся изменений климата, сделанные ботами. Исследователи проанализировали 6,5 миллионов постов за период, когда США вышли из Парижского климатического соглашения.

      Большинство из фейковых постов отрицают науку о климате и глобальное потепление, сообщает The Guardian.

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      Результаты исследования

      Результаты свидетельствуют о существовании влияния механизированных ботов на усиление сообщений отрицающих изменения климата и поддерживающих выход США из Парижского соглашения.

      Справка. Главная цель Парижского соглашения – не допустить роста глобальной средней температуры более 2°C (по возможности – не более 1,5°C) относительно показателей доиндустриальной эпохи.

      Кроме того, процент сообщений от ботов, которые касаются некоторых конкретных тем, выше. Боты писали 38% всех твитов о "фейковой науке" и 28% – о нефтяном гиганте Exxon.

      В то же время боты сделали только 5% твитов, в которых говорилось о поддержке борьбы с изменениями климата.

      Что такое бот?
      Бот (на английском bot, от robot – робот) – программа, выполняющая автоматически или по заданному расписанию какие-либо действия, и имеет в этом какое-то сходство с человеком.

      Ученые считают, что такая активность ботов оказывает вдияние, однако его масштабы трудно измерить.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости США исследования Дональд Трамп климат Экология
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