25% усіх твітів щодо змін клімату зроблені ботами: дослідження

У середньому 25% усіх постів у твіттері, які стосуються змін клімату, зроблені ботами. Дослідники проаналізували 6,5 мільйонів постів за період, коли США вийшли з Паризької кліматичної угоди.

Більшість з фейкових постів заперечують науку про клімат та глобальне потепління, повідомляє The Guardian.

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Які результати дослідження

Результати свідчать про існування впливу механізованих ботів на підсилення повідомлень, які заперечують зміни клімату та підтримують вихід США з Паризької угоди.

Довідка. Головна ціль Паризької угоди – не допустити зростання глобальної середньої температури більше 2°C (по можливості – не більше 1,5°C) відносно показників доіндустріальної епохи.

Окрім того, відсоток повідомлень від ботів, які стосуються деяких конкретних тем, є вищим. Боти писали 38% усіх твітів про "фейкові науки" і 28% – про нафтового гіганта Exxon.

Водночас боти зробили тільки 5% твітів, у яких йшлося про підтримку боротьби зі змінами клімату.

Що таке бот? Бот (англійською bot, від robot – робот) – програма, що виконує автоматично або за заданим розкладом які-небудь дії, і має в цьому якусь подібність із людиною.

Вчені ввжають, що така активність ботів має вплив, однак його масштаби важко виміряти.

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