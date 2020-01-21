Нічого не було зроблено, – Грета Тунберг звернулася до бізнес-еліти у Давосі: відео

Екоактивістка Грета Тунберг на всесвітньому економічному форумі у Давосі наголосила на важливості дій, а не лише балачок.

Грета Тунберг таким чином звернулася до еліти бізнесу, пише Bloomberg.

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За словами 17-річної активістки, клімат та навколишнє середовище у світі наразі "гаряча тема" завдяки тиску молодих людей.

Однак, якщо ви подивитеся на це під іншим кутом, то побачите, що майже нічого не було зроблено. Глобальні викиди CO2 не скоротилися,

– наголосила Тунберг.

Зауважимо, що лише декілька керівників компаній нафтової, газової та вугільної промисловості, які несуть головну відповідальність за потепління планети, були присутні на виступі Тунберг.

Грета Тунберг звернулася до бізнес-еліти у Давосі: відео

Довідка. Цього року вперше екологічні ризики займають 5 основних довгострокових проблем, які розглянуть на форумі. Більше – за посиланням.

Що відомо про Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія).



Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.

Хто така Грета Тунберг: коротко

Грета Тунберг – одна з найвідоміших екоактивісток сьогодення. Дівчинка виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Нищівну критику школярка звернула в бік світових лідерів, звинувативши їх у "крадіжці дитинства". Вона вважає, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.

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У своїй запальній промові Грета звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління. На думку активістки, планета потерпає від руйнувань екосистем та перебуває на порозі масового вимирання.

Нещодавно Грета Тунберг стала людиною року за версією Time.