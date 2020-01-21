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      Нічого не було зроблено, – Грета Тунберг звернулася до бізнес-еліти у Давосі: відео

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      Грета Тунберг звернулася до бізнес-еліти у Давосі / asia.nikkei.com

      Екоактивістка Грета Тунберг на всесвітньому економічному форумі у Давосі наголосила на важливості дій, а не лише балачок.

      Грета Тунберг таким чином звернулася до еліти бізнесу, пише Bloomberg.

      Раніше: "Приставити їх до стіни": Грета Тунберг вляпалась у гучний скандал через різке висловлювання

      За словами 17-річної активістки, клімат та навколишнє середовище у світі наразі "гаряча тема" завдяки тиску молодих людей.

      Однак, якщо ви подивитеся на це під іншим кутом, то побачите, що майже нічого не було зроблено. Глобальні викиди CO2 не скоротилися,
      – наголосила Тунберг.

      Зауважимо, що лише декілька керівників компаній нафтової, газової та вугільної промисловості, які несуть головну відповідальність за потепління планети, були присутні на виступі Тунберг.

      Грета Тунберг звернулася до бізнес-еліти у Давосі: відео

      Довідка. Цього року вперше екологічні ризики займають 5 основних довгострокових проблем, які розглянуть на форумі. Більше – за посиланням.

      Що відомо про Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія).

      Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.

      Хто така Грета Тунберг: коротко

      Грета Тунберг – одна з найвідоміших екоактивісток сьогодення. Дівчинка виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Нищівну критику школярка звернула в бік світових лідерів, звинувативши їх у "крадіжці дитинства". Вона вважає, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.

      До речі: Знаменита екоактивістка Грета Тунберг стане героїнею документального фільму

      У своїй запальній промові Грета звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління. На думку активістки, планета потерпає від руйнувань екосистем та перебуває на порозі масового вимирання.

      Нещодавно Грета Тунберг стала людиною року за версією Time.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Давос 2020 Грета Тунберг Екологія Бізнес
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