"Приставити їх до стіни": Грета Тунберг вляпалась у гучний скандал через різке висловлювання

Відома шведська екоактивістка у своїй промові заявила, що "світових лідерів слід поставити до стіни". Це сприйняли як погрозу розстрілів. Дівчинка поспішила пояснити свої гучні заклики.

Заява Тунберг спричинила чималий резонанс. Неоднозначну заяву Тунберг зробила на екопротесті в Турині, присвяченому саміту Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, передає BBC Україна.

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Світові лідери продовжують уникати відповідальності, але ми маємо зробити так, щоб вони не могли цього робити. Ми подбаємо про те, щоб поставити їх до стіни, й вони змушені будуть виконувати свою роботу, щоб захистити наше майбутнє,

– сказала дівчинка.

Вона висловила тривогу, що саміт ООН сам по собі не призведе до якихось адекватних дій політиків у сфері охорони навколишнього середовища. Тому закликала тиснути на політиків, щоб ті відповідали за свої вчинки.

Цікаво! У багатьох мовах вислів "поставити до стіни" означає розстріл, тож Тунберг довелось пояснювати, що вона мала на увазі зовсім не це.

"Вчора я сказала, що ми маємо змушувати наших лідерів до відповідальності і, на жаль, промовила "поставити їх до стіни". Це шведський вислів, який означає притягнути когось до відповідальності. Ось що трапляється, коли ти імпровізуєш під час промов іншою мовою, – пояснила вона у твіттері.

Yesterday I said we must hold our leaders accountable and unfortunately said “put them against the wall”. That’s Swenglish: “att ställa någon mot väggen” (to put someone against the wall) means to hold someone accountable.

That’s what happens when you... (1/2) — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

... improvise speeches in a second language.

But of course I apologise if anyone misunderstood this. I can not enough express the fact that I - as well as the entire school strike movement- are against any possible form of violence. It goes without saying but I say it anyway. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

Тунберг також вибачилась перед усіма, хто зрозумів її слова неправильно та додала: вона виступає проти будь-яких форм насилля.

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