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      "Приставити їх до стіни": Грета Тунберг вляпалась у гучний скандал через різке висловлювання

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      Грета Тунберг / Getty images

      Відома шведська екоактивістка у своїй промові заявила, що "світових лідерів слід поставити до стіни". Це сприйняли як погрозу розстрілів. Дівчинка поспішила пояснити свої гучні заклики.

      Заява Тунберг спричинила чималий резонанс. Неоднозначну заяву Тунберг зробила на екопротесті в Турині, присвяченому саміту Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, передає BBC Україна.

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      Світові лідери продовжують уникати відповідальності, але ми маємо зробити так, щоб вони не могли цього робити. Ми подбаємо про те, щоб поставити їх до стіни, й вони змушені будуть виконувати свою роботу, щоб захистити наше майбутнє,
      – сказала дівчинка.

      Вона висловила тривогу, що саміт ООН сам по собі не призведе до якихось адекватних дій політиків у сфері охорони навколишнього середовища. Тому закликала тиснути на політиків, щоб ті відповідали за свої вчинки.

      Цікаво! У багатьох мовах вислів "поставити до стіни" означає розстріл, тож Тунберг довелось пояснювати, що вона мала на увазі зовсім не це.

      "Вчора я сказала, що ми маємо змушувати наших лідерів до відповідальності і, на жаль, промовила "поставити їх до стіни". Це шведський вислів, який означає притягнути когось до відповідальності. Ось що трапляється, коли ти імпровізуєш під час промов іншою мовою, – пояснила вона у твіттері.

      Тунберг також вибачилась перед усіма, хто зрозумів її слова неправильно та додала: вона виступає проти будь-яких форм насилля.

      Хто така Грета Тунберг: у нас є біографія юної екоактивістки, чиє ім'я прогриміло на весь світ

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Грета Тунберг Екологія ООН Скандал
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