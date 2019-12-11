Президент Бразилії обізвав Грету Тунберг "соплячкою"
Президент Бразилії Жаїр Больсонаро назвав шведську екоактивістку Грету Тунберг "соплячкою", якій приділяється занадто багато уваги в ЗМІ. Він розкритикував школярку після її реакції на загибель індіанців у штаті Мараньян.
Слова бразильського лідера прозвучали у відповідь на висловлювання Тунберг про загибель представників корінних народів в Бразилії. Про це повідомив портал Globo.
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Грета сказала, що індіанці померли, тому що захищали ліси Амазонії. Дивно, що преса приділяє так багато уваги такій соплячці, як вона,
– заявив бразильський лідер.
При цьому він підкреслив, що його турбують "будь-які смерті" і що уряд хоче зменшити незаконну вирубку лісу в країні.
Після цього, Тунберг за традицією поміняла опис у своєму мікроблозі на португальське слово Pirralha, яким її обізвав Больсонаро.
Відзначимо, що у неділю, 8 грудня, Грета Тунберг відреагувала на інцидент у штаті Мараньян на північному сході Бразилії, де двох лідерів племені гуажажара розстріляли. Вона написала у твітері, що корінних жителів буквально вбивають за спробу захистити ліси від незаконної вирубки, а світ мовчить про це, і назвала цю ситуацію ганьбою.
Хто така Грета Тунберг?Грета Тунберг – одна з найвідоміших екоактивісток сьогодення. 16-річна дівчинка виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Нищівну критику школярка звернула в бік світових лідерів, звинувативши їх у "крадіжці дитинства". Вона вважає, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.
У своїй запальній промові Грета звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління. На думку активістки, планета потерпає від руйнувань екосистем та перебуває на порозі масового вимирання.
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