07:48
11 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:58, 10 грудня
      Вєсті.UA
      22:04, 10 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Президент Бразилії обізвав Грету Тунберг "соплячкою"

      526 Читать новость на русском
      Бразильський президент обізвав Грету Тунберг "соплячкою" / news.sky.com

      Президент Бразилії Жаїр Больсонаро назвав шведську екоактивістку Грету Тунберг "соплячкою", якій приділяється занадто багато уваги в ЗМІ. Він розкритикував школярку після її реакції на загибель індіанців у штаті Мараньян.

      Слова бразильського лідера прозвучали у відповідь на висловлювання Тунберг про загибель представників корінних народів в Бразилії. Про це повідомив портал Globo.

      До теми: Президент Бразилії звинуватив Ді Капріо у пожежах в Амазонії

      Грета сказала, що індіанці померли, тому що захищали ліси Амазонії. Дивно, що преса приділяє так багато уваги такій соплячці, як вона,
      ​– заявив бразильський лідер.

      При цьому він підкреслив, що його турбують "будь-які смерті" і що уряд хоче зменшити незаконну вирубку лісу в країні.

      Після цього, Тунберг за традицією поміняла опис у своєму мікроблозі на португальське слово Pirralha, яким її обізвав Больсонаро.

      Відзначимо, що у неділю, 8 грудня, Грета Тунберг відреагувала на інцидент у штаті Мараньян на північному сході Бразилії, де двох лідерів племені гуажажара розстріляли. Вона написала у твітері, що корінних жителів буквально вбивають за спробу захистити ліси від незаконної вирубки, а світ мовчить про це, і назвала цю ситуацію ганьбою.

      Хто така Грета Тунберг?Грета Тунберг – одна з найвідоміших екоактивісток сьогодення. 16-річна дівчинка виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Нищівну критику школярка звернула в бік світових лідерів, звинувативши їх у "крадіжці дитинства". Вона вважає, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.

      У своїй запальній промові Грета звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління. На думку активістки, планета потерпає від руйнувань екосистем та перебуває на порозі масового вимирання.

      Масштабні пожежі в Амазонії: як зараз виглядають "легені планети" – фото, відео

      Обережний прогрес: що пишуть західні ЗМІ про нормандську зустріч
      сьогодні
      3169
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Грета Тунберг Бразилія Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:09 Обережний прогрес: що пишуть західні ЗМІ про нормандську зустріч
      Марія Савчук 3169
      сьогодні , 07:01 Нормандська зустріч: чи витримав Зеленський випробування Путіним
      Ірина Поліщук 1517
      сьогодні , 06:48 "Діє пострадянська система": як пожежа в Одесі вказала на проблему пожежної безпеки
      Ярослав Голобородько 534
      сьогодні , 06:17 За кадром нормандського саміту: про спірні питання і майбутнє Донбасу
      Інна Жолобович 1867
      сьогодні , 02:00 Підсумки нормандської зустрічі: на які поступки може піти Україна і чи чекати позитивних зрушень
      Антон Голобородько 393
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук