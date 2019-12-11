Президент Бразилії обізвав Грету Тунберг "соплячкою"

Президент Бразилії Жаїр Больсонаро назвав шведську екоактивістку Грету Тунберг "соплячкою", якій приділяється занадто багато уваги в ЗМІ. Він розкритикував школярку після її реакції на загибель індіанців у штаті Мараньян.

Слова бразильського лідера прозвучали у відповідь на висловлювання Тунберг про загибель представників корінних народів в Бразилії. Про це повідомив портал Globo.

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Грета сказала, що індіанці померли, тому що захищали ліси Амазонії. Дивно, що преса приділяє так багато уваги такій соплячці, як вона,

​– заявив бразильський лідер.

При цьому він підкреслив, що його турбують "будь-які смерті" і що уряд хоче зменшити незаконну вирубку лісу в країні.

Після цього, Тунберг за традицією поміняла опис у своєму мікроблозі на португальське слово Pirralha, яким її обізвав Больсонаро.

Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 8, 2019

Відзначимо, що у неділю, 8 грудня, Грета Тунберг відреагувала на інцидент у штаті Мараньян на північному сході Бразилії, де двох лідерів племені гуажажара розстріляли. Вона написала у твітері, що корінних жителів буквально вбивають за спробу захистити ліси від незаконної вирубки, а світ мовчить про це, і назвала цю ситуацію ганьбою.

Хто така Грета Тунберг ?Грета Тунберг – одна з найвідоміших екоактивісток сьогодення. 16-річна дівчинка виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Нищівну критику школярка звернула в бік світових лідерів, звинувативши їх у "крадіжці дитинства". Вона вважає, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.



У своїй запальній промові Грета звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління. На думку активістки, планета потерпає від руйнувань екосистем та перебуває на порозі масового вимирання.

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