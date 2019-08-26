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      Масштабні пожежі в Амазонії: як зараз виглядають "легені планети" – фото, відео

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      Як виглядає тропічний ліс Амазонії зараз
      Як виглядає тропічний ліс Амазонії зараз / Getty images

      У Бразилії продовжують горіти ліси. Наразі відомо про 40 тисяч окремих пожеж у тропічній зоні. З кожним днем площа займань лише продовжує зростати.

      У басейні Амазонки розташований найбільший тропічний ліс світу. Його ще називають зеленими легенями планети. Річ у тім, що у ньому міститься життєво важливий запас вуглецю. Він уповільнює темпи глобального потепління.

      Актуально: "Ми в хаосі й маємо лише 40 рятувальників": у Бразилії палають ліси навколо Амазонки

      За два дні число пожеж збільшилось на понад 1,5 тисячі. За цей рік їх теж рекордна кількість: 78,4 тисячі. Наразі президент Бразилії Джейр Болсонаро віддав розпорядження бразильським військовим взяти участь у гасінні займань. Так, воду на тропічний ліс почали скидати військові літаки, передає The Guardian.

      Військовий літак скидає воду на тропічний ліс у Бразилії: відео

      пожежа Амазонка Амазонія тропічний ліс
      Амазонські ліси палають: масштаб пожежі лише збільшується/ фото Getty images

      Болсонаро наказав провести військові операції у семи бразильських штатах. Вони триватимуть місяці і задіяні в них будуть 44 тисячі військових.

      пожежа Амазонія
      пожежа Амазонка Амазонія ліси тропічні ліси
      Пожежі в тропічних лісах Амазонії/ фото Getty images

      Окрім того, бразильський лідер прийняв пропозицію прем’єра Ізраїлю Нетаньяху про літак і спецпідтримку у гасінні пожежі.

      пожежа Амазонія ліси тропіки
      Через пожежі Бразилії загрожує екологічна катастрофа/ фото Getty images

      Збільшення пожеж екоактивісти пов’язують із політикою бразильського лідера Жаїра Болсонару. На їх думку, він заохочує підпали, щоб звільнити землю для аграрної та видобувної промисловості.

      Увага! Лідери США, Японії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Канади під час саміту G7 обговорювали масштабні пожежі в Амазонії. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, "усі погодилися якомога швидше допомогти країнам, які постраждали від пожеж".

      Бразилія пожежі
      Осередки займань в Амазонії/ фото НЦКД Бразилії

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      Теги: Екологія Пожежа Бразилія Надзвичайні ситуації
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