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      Масштабные пожары в Амазонии: как сейчас выглядят "легкие планеты" – фото, видео

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      Как выглядит тропический лес Амазонии сейчас
      Как выглядит тропический лес Амазонии сейчас / Getty images

      В Бразилии продолжают гореть леса. Известно о 40 тысячах отдельных пожаров в тропической зоне. С каждым днем площадь возгораний только продолжает расти.

      В бассейне Амазонки расположен самый большой тропический лес мира. Его еще называют зелеными легкими планеты. Дело в том, что в нем содержится жизненно важный запас углерода. Он замедляет темпы глобального потепления.

      Актуально: "Мы в хаосе и у нас только 40 спасателей": в Бразилии горят леса вокруг Амазонки

      За два дня число пожаров увеличилось на более чем 1,5 тысячи. За этот год их тоже рекордное количество: 78,4 тысячи. Сейчас президент Бразилии Джейрах Болсонаро отдал распоряжение бразильским военным принять участие в тушении возгораний. Воду на тропический лес начали сбрасывать военные самолеты, передает The Guardian.

      Военный самолет сбрасывает воду на тропический лес в Бразилии: видео

      пожежа Амазонка Амазонія тропічний ліс
      Амазонские леса горят: масштаб пожара только увеличивается / фото Getty images

      Болсонаро приказал провести военные операции в семи бразильских штатах. Они продлятся месяцы и задействованы в них будут 44 тысяч военных.

      пожежа Амазонія
      пожежа Амазонка Амазонія ліси тропічні ліси
      Пожары в тропических лесах Амазонии / фото Getty images

      Кроме того, бразильский лидер принял предложение премьера Израиля Нетаньяху о самолете и спецподдержке в тушении пожара.

      пожежа Амазонія ліси тропіки
      Из-за пожаров Бразилии грозит экологическая катастрофа / фото Getty images

      Увеличение пожаров экоактивисты связывают с политикой бразильского лидера Жаира Болсонару. По их мнению, он поощряет поджоги, чтобы освободить землю для аграрной и добывающей промышленности.

      Внимание! Лидеры США, Японии, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Канады во время саммита G7 обсуждали масштабные пожары в Амазонии. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, "все согласились как можно скорее помочь странам, пострадавшим от пожаров".

      Бразилія пожежі
      Ячейки возгораний в Амазонии / фото НЦКД Бразилии

      blog_ava
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      Теги: Экология Чрезвычайное происшествие Бразилия Пожар
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