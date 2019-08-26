Масштабные пожары в Амазонии: как сейчас выглядят "легкие планеты" – фото, видео

В Бразилии продолжают гореть леса. Известно о 40 тысячах отдельных пожаров в тропической зоне. С каждым днем площадь возгораний только продолжает расти.

В бассейне Амазонки расположен самый большой тропический лес мира. Его еще называют зелеными легкими планеты. Дело в том, что в нем содержится жизненно важный запас углерода. Он замедляет темпы глобального потепления.

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За два дня число пожаров увеличилось на более чем 1,5 тысячи. За этот год их тоже рекордное количество: 78,4 тысячи. Сейчас президент Бразилии Джейрах Болсонаро отдал распоряжение бразильским военным принять участие в тушении возгораний. Воду на тропический лес начали сбрасывать военные самолеты, передает The Guardian.

Военный самолет сбрасывает воду на тропический лес в Бразилии: видео

- Confira a ação das aeronaves C-130 Hércules, da nossa Força Aérea, no combate aos focos de incêndio na Amazônia, partindo de Porto Velho (RO)! via @DefesaGovBr pic.twitter.com/kcBuFHhsbY — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 24, 2019



Амазонские леса горят: масштаб пожара только увеличивается / фото Getty images

Болсонаро приказал провести военные операции в семи бразильских штатах. Они продлятся месяцы и задействованы в них будут 44 тысяч военных.





Пожары в тропических лесах Амазонии / фото Getty images

Кроме того, бразильский лидер принял предложение премьера Израиля Нетаньяху о самолете и спецподдержке в тушении пожара.



Из-за пожаров Бразилии грозит экологическая катастрофа / фото Getty images

Увеличение пожаров экоактивисты связывают с политикой бразильского лидера Жаира Болсонару. По их мнению, он поощряет поджоги, чтобы освободить землю для аграрной и добывающей промышленности.

Внимание! Лидеры США, Японии, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Канады во время саммита G7 обсуждали масштабные пожары в Амазонии. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, "все согласились как можно скорее помочь странам, пострадавшим от пожаров".



Ячейки возгораний в Амазонии / фото НЦКД Бразилии