Президент Бразилии обозвал Грету Тунберг "соплячкой"
Президент Бразилии Жаир Больсонаро назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой уделяется слишком много внимания в СМИ. Он раскритиковал школьницу после ее реакции на гибель индейцев в штате Мараньян.
Слова бразильского лидера прозвучали в ответ на высказывания Тунберг о гибели представителей коренных народов в Бразилии. Об этом сообщил портал Globo.
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Грета сказала, что индейцы умерли, потому что защищали леса Амазонии. Странно, что пресса уделяет так много внимания такой соплячке, как она,
– заявил бразильский лидер.
При этом он подчеркнул, что его беспокоят "любые смерти" и что правительство хочет уменьшить незаконную вырубку леса в стране.
После этого, Тунберг по традиции поменяла описание в своем микроблоге на португальское слово Pirralha, которым ее обозвал Больсонаро.
Отметим, что в воскресенье, 8 декабря, Грета Тунберг отреагировала на инцидент в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии, где двух лидеров племени гуажажара расстреляли. Она написала в твиттере, что коренных жителей буквально убивают за попытку защитить леса от незаконной вырубки, а мир молчит об этом, и назвала эту ситуацию позором.
Кто такая Грета Тунберг?Грета Тунберг – одна из самых известных экоактивсток настоящего. 16-летняя девочка выступила с гневной речью на саммите ООН по вопросам климата. Сокрушительную критику школьница свернула в сторону мировых лидеров, обвинив их в "краже детства". Она считает, что политики думают только о деньгах и ведут недостаточную борьбу против изменения климата.
В своей зажигательной речи Грета обвинила мировых лидеров в измене нового поколения. По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.
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