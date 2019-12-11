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      Президент Бразилии обозвал Грету Тунберг "соплячкой"

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      Бразильский президент обозвал Грету Тунберг "соплячкой" / news.sky.com

      Президент Бразилии Жаир Больсонаро назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой уделяется слишком много внимания в СМИ. Он раскритиковал школьницу после ее реакции на гибель индейцев в штате Мараньян.

      Слова бразильского лидера прозвучали в ответ на высказывания Тунберг о гибели представителей коренных народов в Бразилии. Об этом сообщил портал Globo.

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      Грета сказала, что индейцы умерли, потому что защищали леса Амазонии. Странно, что пресса уделяет так много внимания такой соплячке, как она,
      ​– заявил бразильский лидер.

      При этом он подчеркнул, что его беспокоят "любые смерти" и что правительство хочет уменьшить незаконную вырубку леса в стране.

      После этого, Тунберг по традиции поменяла описание в своем микроблоге на португальское слово Pirralha, которым ее обозвал Больсонаро.

      Отметим, что в воскресенье, 8 декабря, Грета Тунберг отреагировала на инцидент в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии, где двух лидеров племени гуажажара расстреляли. Она написала в твиттере, что коренных жителей буквально убивают за попытку защитить леса от незаконной вырубки, а мир молчит об этом, и назвала эту ситуацию позором.

      Кто такая Грета Тунберг?Грета Тунберг – одна из самых известных экоактивсток настоящего. 16-летняя девочка выступила с гневной речью на саммите ООН по вопросам климата. Сокрушительную критику школьница свернула в сторону мировых лидеров, обвинив их в "краже детства". Она считает, что политики думают только о деньгах и ведут недостаточную борьбу против изменения климата.

      В своей зажигательной речи Грета обвинила мировых лидеров в измене нового поколения. По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Экология Бразилия Грета Тунберг
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