Президент Бразилии обозвал Грету Тунберг "соплячкой"

Президент Бразилии Жаир Больсонаро назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой уделяется слишком много внимания в СМИ. Он раскритиковал школьницу после ее реакции на гибель индейцев в штате Мараньян.

Слова бразильского лидера прозвучали в ответ на высказывания Тунберг о гибели представителей коренных народов в Бразилии. Об этом сообщил портал Globo.

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Грета сказала, что индейцы умерли, потому что защищали леса Амазонии. Странно, что пресса уделяет так много внимания такой соплячке, как она,

​– заявил бразильский лидер.

При этом он подчеркнул, что его беспокоят "любые смерти" и что правительство хочет уменьшить незаконную вырубку леса в стране.

После этого, Тунберг по традиции поменяла описание в своем микроблоге на португальское слово Pirralha, которым ее обозвал Больсонаро.

Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 8, 2019

Отметим, что в воскресенье, 8 декабря, Грета Тунберг отреагировала на инцидент в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии, где двух лидеров племени гуажажара расстреляли. Она написала в твиттере, что коренных жителей буквально убивают за попытку защитить леса от незаконной вырубки, а мир молчит об этом, и назвала эту ситуацию позором.

Кто такая Грета Тунберг?Грета Тунберг – одна из самых известных экоактивсток настоящего. 16-летняя девочка выступила с гневной речью на саммите ООН по вопросам климата. Сокрушительную критику школьница свернула в сторону мировых лидеров, обвинив их в "краже детства". Она считает, что политики думают только о деньгах и ведут недостаточную борьбу против изменения климата.



В своей зажигательной речи Грета обвинила мировых лидеров в измене нового поколения. По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.

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