Президент Бразилії звинуватив Ді Капріо у пожежах в Амазонії

Президент Бразилії Жаїр Больсонаро вважає, що у лісових пожежах в Амазонці винен Леонардо Ді Капріо. Політик звинуватив голлівудську зірку у фінансуванні бразильських неприбуткових екоорганізацій, які, на йому думку, навмисно підпалювали ліси.

За його словами, потім вони робили фото й надсилали їх у міжнародні благодійні фонди, аби отримати гроші, повідомляє The Guardian.

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Варто відзначити, що жодних прямих доказів своїх обвинувачень Жаїр Больсонаро не навів.



Осередки займань в Амазонії/ Фото НЦКД Бразилії

Напередодні у Бразилії арештували двох працівників місцевих неприбуткових організацій за звинуваченнями у навмисному підпалі лісів. Проте пізніше їх відпустили через браком доказів.

Ді Капріо передав 500 тисяч доларів неприбутковим організаціям і частина пішла тим, хто влаштовував пожежі. Послухай, Ді Капріо, ти допомагаєш підпалювати ліси Амазонки,

– запевнив Больсонаро.

Відтоді, як Жаїр Больсонаро у січні 2019 року став президентом, він жорстко критикує екологічні рганізації. Адже вони критикують його політику вирубки тропічних лісів у промислових інтересах. До слова, лише за 2019 рік у лісах Амазонії сталося понад 70 тисяч пожеж.

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