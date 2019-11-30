11:42
30 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:56, 29 листопада
      Вєсті.UA
      19:33, 29 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Президент Бразилії звинуватив Ді Капріо у пожежах в Амазонії

      15
      Лісові пожежі в Бразилії та Жаїр Больсонаро / Getty images

      Президент Бразилії Жаїр Больсонаро вважає, що у лісових пожежах в Амазонці винен Леонардо Ді Капріо. Політик звинуватив голлівудську зірку у фінансуванні бразильських неприбуткових екоорганізацій, які, на йому думку, навмисно підпалювали ліси.

      За його словами, потім вони робили фото й надсилали їх у міжнародні благодійні фонди, аби отримати гроші, повідомляє The Guardian.

      До теми: Дихати на Землі буде нічим, – Яковина про загрозу пожеж у РФ та Бразилії

      Варто відзначити, що жодних прямих доказів своїх обвинувачень Жаїр Больсонаро не навів.

      Пожежі в Амазонії
      Осередки займань в Амазонії/ Фото НЦКД Бразилії

      Напередодні у Бразилії арештували двох працівників місцевих неприбуткових організацій за звинуваченнями у навмисному підпалі лісів. Проте пізніше їх відпустили через браком доказів.

      Ді Капріо передав 500 тисяч доларів неприбутковим організаціям і частина пішла тим, хто влаштовував пожежі. Послухай, Ді Капріо, ти допомагаєш підпалювати ліси Амазонки,
      – запевнив Больсонаро.

      Відтоді, як Жаїр Больсонаро у січні 2019 року став президентом, він жорстко критикує екологічні рганізації. Адже вони критикують його політику вирубки тропічних лісів у промислових інтересах. До слова, лише за 2019 рік у лісах Амазонії сталося понад 70 тисяч пожеж.

      Масштабні пожежі в Амазонії: як зараз виглядають "легені планети" – фото, відео

      Китаєць подарує 300 свиней чоловіку, який візьме заміж його дочку: фото дівчини
      сьогодні
      6909
      Автор: Северин Трач
      Теги: Пожежа Леонардо Ді Капріо Бразилія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:01 Аліменти вам не жарти: новації у законодавстві
      17529
      сьогодні , 09:40 Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати
      Михайло Гема 854
      сьогодні , 08:50 Навіщо Кремль заманює західних дипломатів у Крим?
      Блог Медіа 243
      сьогодні , 08:42 Побиття студентів: як відбувався перший жорстокий розгін Євромайдану
      Марина Молька 3052
      сьогодні , 07:40 Куди літає Wizz Air з України: нові напрямки та ціни
      Вероніка Климська 5683
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук