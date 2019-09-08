Дихати на Землі буде нічим, – Яковина про загрозу пожеж у РФ та Бразилії

Чверть усього кисню у світі виробляється в амазонських лісах. Ще 25% жителі планети отримують від сибірської тайги. Однак масштабні пожежі можуть призвести до нечуваних наслідків.

Журналіст Іван Яковина у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів, що пожежі у Сибіру та амазонських тропічних лісах набирають гігантських обертів. Однак, президент Росії Володимир Путін і глава Бразилії Жаїр Болсонару нічого не роблять, аби зупинити вогонь.

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"Путін і Болсонару анітрохи не дбають про свій народ і свої країни. Це погано, але це їхня справа. Але зараз вони почали знищувати вже те, що їм точно не належить – ліси, які росли мільйони років до їх появи на світ", – сказав Яковина.

За його словами, від здоров'я цих лісів залежить достаток всієї нашої планети, всіх її жителів – і тварин, і людей.

Якщо ці двоє продовжать знищення сибірської тайги і амазонської сельви у таких темпах, то незабаром всім нам знадобляться кисневі балони, адже дихати на планеті Земля буде вже нічим,

– припустив журналіст.

Що відомо про пожежі у Росії та Бразилії?

Сибір палає вже з середини липня. Вогонь гасять лише там, де є загроза населеним пунктам. Адже це, за словами російської влади, "економічно недоцільно".

Справа дійшла до абсурду, коли людям в тайгу привезли балони з киснем, щоб вони могли просто подихати і не задихнулися від диму пожеж.

Дивіться відео масштабних пожеж у Сибіру:

На протилежному краю Землі – в Бразилії – відбувається приблизно те ж саме. Так сталося, що з приходом до влади Жаїра Болсонару в амазонських тропічних лісах почалися гігантські лісові пожежі.

Їх вже визнали наймасштабнішими в регіоні за останні 5 років. Сам же президент звинувачує в підпалах правозахисників. За його словами, вони хочуть у такий спосіб зруйнувати його популярність.

Дивіться фото (Getty images) пожеж у амазонських лісах:

Дивіться повний випуск відеоблогу "Безумный мир":