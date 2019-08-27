Площа згарищ Амазонських лісів зросла на 83%: фото та відео
Тропічні ліси Бразилії палають у п'яти північних штатах країни. Площа згарищ збільшилась на 83 %.
Загасити їх намагаються вже більше тижня. До операції залучили військові літаки, повідомляє Time.
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Пожежі в Амазонії вже визнали наймасштабнішими в регіоні за останні 5 років.
Пожежа тропічних лісів Бразилії
Причини: Імовірною причиною пожежі називають підпали фермерами, аби збільшити площу пасовищ.
Наслідки: Пожежі – велика небезпека для екології світу. Адже тропічні ліси Амазонки називають "легенями планети". Вони виробляють 20% кисню земної атмосфери та уповільнюють глобальне потепління.
Амазонські ліси палають/ фото Getty images
Загасити пожежі намагаються вже більше тижня // фото Getty images
Як виглядає тропічний ліс Амазонії // фото Getty images