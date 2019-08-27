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      Площа згарищ Амазонських лісів зросла на 83%: фото та відео

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      Пожежі в Бразилії
      Пожежі в Бразилії / Getty images

      Тропічні ліси Бразилії палають у п'яти північних штатах країни. Площа згарищ збільшилась на 83 %.

      Загасити їх намагаються вже більше тижня. До операції залучили військові літаки, повідомляє Time.

      Читайте також: Масштабні пожежі в Амазонії: президент Бразилії відмовився від допомоги G7

      Пожежі в Амазонії вже визнали наймасштабнішими в регіоні за останні 5 років.

      пожежа в Бразилії
      Пожежа тропічних лісів Бразилії

      Причини: Імовірною причиною пожежі називають підпали фермерами, аби збільшити площу пасовищ.

      Наслідки: Пожежі – велика небезпека для екології світу. Адже тропічні ліси Амазонки називають "легенями планети". Вони виробляють 20% кисню земної атмосфери та уповільнюють глобальне потепління. 

      пожежі в бразилії
      Амазонські ліси палають/ фото Getty images

      пожежі в бразилії
      Загасити пожежі намагаються вже більше тижня // фото Getty images

      пожежа в бразилії
      Як виглядає тропічний ліс Амазонії // фото Getty images

      blog_ava
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      сьогодні
      15137
      Теги: Пожежа Екологія Бразилія
      Джерело: 24 канал
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