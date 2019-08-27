Площа згарищ Амазонських лісів зросла на 83%: фото та відео

Тропічні ліси Бразилії палають у п'яти північних штатах країни. Площа згарищ збільшилась на 83 %.

Загасити їх намагаються вже більше тижня. До операції залучили військові літаки, повідомляє Time.

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Пожежі в Амазонії вже визнали наймасштабнішими в регіоні за останні 5 років.



Пожежа тропічних лісів Бразилії

Причини: Імовірною причиною пожежі називають підпали фермерами, аби збільшити площу пасовищ.

Наслідки: Пожежі – велика небезпека для екології світу. Адже тропічні ліси Амазонки називають "легенями планети". Вони виробляють 20% кисню земної атмосфери та уповільнюють глобальне потепління.

ANONG GINAGAWA NYO????!?!!!!



CRIME AGAINST HUMANITY NA TOH. BRAZIL GOVERNMENT SHOULD EXPLAIN THIS ONE!!!!!! pic.twitter.com/DXFdj0u3iY — CHERDOM (@gandaban) 27 серпня 2019 р.

Aerial footage shows the world's largest rainforest in flames. Brazil's Amazon is known as "the planet's lungs" for producing about 20 percent of the world's oxygen. This inferno threatens the rainforest ecosystem and also affects the entire globe. https://t.co/FVzlRGZLVn pic.twitter.com/cfshjtaId1 — CNN (@CNN) 27 серпня 2019 р.

The smoke, visible for thousands of kilometres, of tens of human-caused fires in the Amazon forest. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com/SyoydfJo39 — Luca Parmitano (@astro_luca) 26 серпня 2019 р.



Амазонські ліси палають/ фото Getty images



Загасити пожежі намагаються вже більше тижня // фото Getty images



Як виглядає тропічний ліс Амазонії // фото Getty images