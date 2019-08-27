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      Масштабні пожежі в Амазонії: президент Бразилії відмовився від допомоги G7

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      Ліси Амазонії продовжують горіти
      Ліси Амазонії продовжують горіти / Getty Images

      Президент Бразилії Жаїр Болсонару відмовився прийняти допомогу країн G7 для боротьби з пожежами в тропічних лісах Амазонії. Він заявив, що розцінює це, як "спроби втручання у суверенітет країни".

      Про це лідер найбільшої країни Латинської Америки написав на своїй сторінці у Twitter. Болсонару наголосив, що ця пропозиція свідчить, що до Бразилії ставляться як до "колонії чи нічийної землі".

      Актуально: "Ми в хаосі й маємо лише 40 рятувальників": у Бразилії палають ліси навколо Амазонки

      Ми проти необґрунтованих нападів президента Макрона на Амазонку, які він маскує за ідеєю "альянсу" G-7, нібито "врятувати" ліси Амазонії, наче ми колонія чи нічия земля,
      – написав Болсонару.

      Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що на саміті G7 було прийнято рішення "негайно" виділити на боротьбу з пожежами у Бразилії 22 мільйони доларів.

      За словами Макрона, Париж також готовий надати військову допомогу для боротьби з масштабною лісовою пожежею протягом лічених годин.

      Тим часом ліси у Бразилії продовжують горіти. Наразі відомо про 40 тисяч окремих пожеж у тропічній зоні. З кожним днем площа займань лише продовжує зростати. До речі, бразильський лідер прийняв пропозицію прем’єра Ізраїлю Нетаньяху про літак і спецпідтримку у гасінні пожежі.

      Збільшення пожеж екоактивісти пов’язують із політикою бразильського лідера Жаїра Болсонару. На їх думку, він заохочує підпали, щоб звільнити землю для аграрної та видобувної промисловості.

      Пожежі у Бразилії
      Осередки займань в Амазонії/ фото НЦКД Бразилії

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      Теги: Новини політики Бразилія Пожежа Еммануель Макрон Саміт G7 Латинська Америка
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