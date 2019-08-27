Масштабні пожежі в Амазонії: президент Бразилії відмовився від допомоги G7

Президент Бразилії Жаїр Болсонару відмовився прийняти допомогу країн G7 для боротьби з пожежами в тропічних лісах Амазонії. Він заявив, що розцінює це, як "спроби втручання у суверенітет країни".

Про це лідер найбільшої країни Латинської Америки написав на своїй сторінці у Twitter. Болсонару наголосив, що ця пропозиція свідчить, що до Бразилії ставляться як до "колонії чи нічийної землі".

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Ми проти необґрунтованих нападів президента Макрона на Амазонку, які він маскує за ідеєю "альянсу" G-7, нібито "врятувати" ліси Амазонії, наче ми колонія чи нічия земля,

– написав Болсонару.

- Não podemos aceitar que um presidente, Macron, dispare ataques descabidos e gratuitos à Amazônia, nem que disfarce suas intenções atrás da ideia de uma "aliança" dos países do G-7 para "salvar" a Amazônia, como se fôssemos uma colônia ou uma terra de ninguém. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 26, 2019

Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що на саміті G7 було прийнято рішення "негайно" виділити на боротьбу з пожежами у Бразилії 22 мільйони доларів.

За словами Макрона, Париж також готовий надати військову допомогу для боротьби з масштабною лісовою пожежею протягом лічених годин.

Тим часом ліси у Бразилії продовжують горіти. Наразі відомо про 40 тисяч окремих пожеж у тропічній зоні. З кожним днем площа займань лише продовжує зростати. До речі, бразильський лідер прийняв пропозицію прем’єра Ізраїлю Нетаньяху про літак і спецпідтримку у гасінні пожежі.

Збільшення пожеж екоактивісти пов’язують із політикою бразильського лідера Жаїра Болсонару. На їх думку, він заохочує підпали, щоб звільнити землю для аграрної та видобувної промисловості.



Осередки займань в Амазонії/ фото НЦКД Бразилії