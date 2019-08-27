Масштабные пожары в Амазонии: президент Бразилии отказался от помощи G7
Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался принять помощь стран G7 для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии. Он заявил, что расценивает это, как "попытки вмешательства в суверенитет страны".
Об этом лидер крупнейшей страны Латинской Америки написал на своей странице в Twitter. Болсонару подчеркнул, что это предложение свидетельствует, что к Бразилии относятся как к "колонии или ничейной земле".
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Мы против необоснованных нападений президента Макрона на Амазонку, которые он маскирует по идеи "альянса" G-7, якобы "спасти" леса Амазонии, как будто мы колония или ничья земля,
– написал Болсонару.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на саммите G7 было принято решение "немедленно" выделить на борьбу с пожарами в Бразилии 22 миллиона долларов.
По словам Макрона, Париж также готов оказать военную помощь для борьбы с масштабной лесным пожаром в течение считанных часов.
Между тем леса в Бразилии продолжают гореть. Известно о 40 000 отдельных пожаров в тропической зоне. С каждым днем площадь возгораний только продолжает расти. Кстати, бразильский лидер принял предложение премьера Израиля Нетаньяху о самолете и спецподдержке в тушении пожара.
Увеличение пожаров экоактивисты связывают с политикой бразильского лидера Жаира Болсонару. По их мнению, он поощряет поджоги, чтобы освободить землю для аграрной и добывающей промышленности.
Ячейки возгораний в Амазонии / фото НЦКД Бразилии