Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался принять помощь стран G7 для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии. Он заявил, что расценивает это, как "попытки вмешательства в суверенитет страны".

Об этом лидер крупнейшей страны Латинской Америки написал на своей странице в Twitter. Болсонару подчеркнул, что это предложение свидетельствует, что к Бразилии относятся как к "колонии или ничейной земле".

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Мы против необоснованных нападений президента Макрона на Амазонку, которые он маскирует по идеи "альянса" G-7, якобы "спасти" леса Амазонии, как будто мы колония или ничья земля,

– написал Болсонару.

- Não podemos aceitar que um presidente, Macron, dispare ataques descabidos e gratuitos à Amazônia, nem que disfarce suas intenções atrás da ideia de uma "aliança" dos países do G-7 para "salvar" a Amazônia, como se fôssemos uma colônia ou uma terra de ninguém. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 26, 2019

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на саммите G7 было принято решение "немедленно" выделить на борьбу с пожарами в Бразилии 22 миллиона долларов.

По словам Макрона, Париж также готов оказать военную помощь для борьбы с масштабной лесным пожаром в течение считанных часов.

Между тем леса в Бразилии продолжают гореть. Известно о 40 000 отдельных пожаров в тропической зоне. С каждым днем ​​площадь возгораний только продолжает расти. Кстати, бразильский лидер принял предложение премьера Израиля Нетаньяху о самолете и спецподдержке в тушении пожара.

Увеличение пожаров экоактивисты связывают с политикой бразильского лидера Жаира Болсонару. По их мнению, он поощряет поджоги, чтобы освободить землю для аграрной и добывающей промышленности.

Ячейки возгораний в Амазонии / фото НЦКД Бразилии