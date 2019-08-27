Площадь пожарищ амазонских лесов выросла на 83 %: фото и видео

Тропические леса Бразилии горят в пяти северных штатах страны. Площадь пожарищ увеличилась на 83 %.

Потушить их пытаются уже больше недели. К операции привлекли военные самолеты, сообщает Time.

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Пожары в Амазонии уже признали самыми масштабными в регионе за последние 5 лет.



Пожар в тропических лесах Бразилии

Причины: Вероятной причиной пожара называют поджоги фермерами, чтобы увеличить площадь пастбищ.

Последствия: Пожары – большая опасность для экологии мира. Ведь тропические леса Амазонки называют "легкими планеты". Они производят 20% кислорода земной атмосферы и замедляют глобальное потепление.

ANONG GINAGAWA NYO????!?!!!!



CRIME AGAINST HUMANITY NA TOH. BRAZIL GOVERNMENT SHOULD EXPLAIN THIS ONE!!!!!! pic.twitter.com/DXFdj0u3iY — CHERDOM (@gandaban) 27 серпня 2019 р.

Aerial footage shows the world's largest rainforest in flames. Brazil's Amazon is known as "the planet's lungs" for producing about 20 percent of the world's oxygen. This inferno threatens the rainforest ecosystem and also affects the entire globe. https://t.co/FVzlRGZLVn pic.twitter.com/cfshjtaId1 — CNN (@CNN) 27 серпня 2019 р.

The smoke, visible for thousands of kilometres, of tens of human-caused fires in the Amazon forest. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com/SyoydfJo39 — Luca Parmitano (@astro_luca) 26 серпня 2019 р.



Амазонские леса горят // фото Getty images



Потушить пожары пытаются уже больше недели // фото Getty images



Как выглядит тропический лес Амазонии // фото Getty images

