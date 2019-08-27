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      Площадь пожарищ амазонских лесов выросла на 83 %: фото и видео

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      Пожары в Бразилии
      Пожары в Бразилии / Getty images

      Тропические леса Бразилии горят в пяти северных штатах страны. Площадь пожарищ увеличилась на 83 %.

      Потушить их пытаются уже больше недели. К операции привлекли военные самолеты, сообщает Time.

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      Пожары в Амазонии уже признали самыми масштабными в регионе за последние 5 лет.

      пожежа в Бразилії
      Пожар в тропических лесах  Бразилии

      Причины: Вероятной причиной пожара называют поджоги фермерами, чтобы увеличить площадь пастбищ.

      Последствия: Пожары – большая опасность для экологии мира. Ведь тропические леса Амазонки называют "легкими планеты". Они производят 20% кислорода земной атмосферы и замедляют глобальное потепление.

      пожежі в бразилії
      Амазонские леса горят // фото Getty images

      пожежі в бразилії
      Потушить пожары пытаются уже больше недели // фото Getty images

      пожежа в бразилії
      Как выглядит тропический лес Амазонии  // фото Getty images
       

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      Теги: Бразилия Экология Пожар
      Источник: 24 канал
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