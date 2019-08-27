Площадь пожарищ амазонских лесов выросла на 83 %: фото и видео
Тропические леса Бразилии горят в пяти северных штатах страны. Площадь пожарищ увеличилась на 83 %.
Потушить их пытаются уже больше недели. К операции привлекли военные самолеты, сообщает Time.
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Пожары в Амазонии уже признали самыми масштабными в регионе за последние 5 лет.
Пожар в тропических лесах Бразилии
Причины: Вероятной причиной пожара называют поджоги фермерами, чтобы увеличить площадь пастбищ.
Последствия: Пожары – большая опасность для экологии мира. Ведь тропические леса Амазонки называют "легкими планеты". Они производят 20% кислорода земной атмосферы и замедляют глобальное потепление.
Амазонские леса горят // фото Getty images
Потушить пожары пытаются уже больше недели // фото Getty images
Как выглядит тропический лес Амазонии // фото Getty images