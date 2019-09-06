Против всех: что задумал Путин и президент Бразилии

Примерно 25% всего кислорода на свете производится именно в сибирской тайге. Но российские власти во время пожаров заявили, что тушить ничего не будут, так как это "экономически нецелесообразно". В каком-то смысле, они правы.

Почему для Путина выгоден пожар в Сыбире

Сгоревшие деревья российские чиновники пилят и продают за копейки в Китай. Из-за этого Сибирь уже сейчас покрылась гигантскими, колоссальными проплешинами. А для тушения пожаров нужно применить флот пожарной авиации, для которой нужно топливо, современные аэродромы, наземные службы и куча дорогостоящих специалистов.

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Дело доходит до абсурда. Вместо тушения пожаров людям в тайгу привозят баллоны с кислородом – чтобы они могли просто подышать и за задохнулись в дыму пожаров.

Конечно же, Путину и его людям экономически выгодно жечь тайгу и продавать древесину китайцам, а вовсе не тушить лес, производящий четверть мировых объемов кислорода.

Смотрите видео пожара в Сибири от 24 канала:

Как связаны российские пожары с бразильскими

Если вы думаете, что такое скотство является эксклюзивным свойством российской власти, то вынужден вас огорчить. На противоположном краю Земли – в Бразилии – происходит ровно то же самое.

Местный президент Жаир Болсонару мало чем отличается от Владимира Путина. Это малообразованный, очень жадный, коррумпированный и злобный тип, который ненавидит все живое.



Жаир Болсонару​

Так совпало, что с его приходом во власть в амазонских тропических лесах начались гигантские лесные пожары. Если кто не знает, амазонская сельва – это еще четверть всего мирового производства кислорода. И вы знаете, в бразильском случае, как и в российском, лес никто не тушит. Пожары набирают мощь, а правительство Бразилии вообще ничего не делает.

Сам же президент Босонару обвиняет в поджогах правозащитников. По его словам, они хотят таким образом обрушить его популярность. Но у самих правозащитников есть намного более логичное объяснение.

Босонару не раз говорил, что леса занимают слишком уж большую территорию, поэтому их надо уменьшить. Для этого он направо и налево раздает участки лесорубам и нефтяникам. Те поджигают джунгли, чтобы облегчить себе работу, и теряют контроль над пожарами. Огонь разлетается на гигантские территории, которые потом снова отдают лесорубам и нефтяникам.

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Сейчас территория пожаров в джунглях в два раза больше, чем она была еще год назад. Из-за этого не только деревья страдают, но и огромное количество животных, которыми очень богаты амазонские леса.

Смотрите что получается: то, что Путин и Босонару ни капли не заботятся о своих народах и своих странах – это плохо, но это их дело. Но сейчас они начали уничтожать уже то, что им точно не принадлежит – леса, которые росли миллионы лет до их появления на свет.

От здоровья этих лесов зависит благополучие всей нашей планеты, всех ее жителей – и животных, и людей. Если эти двое продолжат уничтожение сибирской тайги и амазонской сельвы теми же темпами, то скоро всем нам понадобятся кислородные баллоны, так как дышать на планете Земля будет уже нечем.



Пожары в тропических лесах Амазонии / Фото Getty images



Пожар в Бразилии / Фото Getty images



Из-за пожаров Бразилии грозит экологическая катастрофа / Фото Getty images

Однополая планета

Очень тревожные новости пришли из Японии. Ученые из Университета Хиросимы обнаружили новый, очень простой способ для родителей выбирать пол будущего ребенка.

Как работает система?С помощью специального вещества подавляется активность сперматозоидов с женской икс-хромосомой. Их собратья с мужской игрек-хромосомой подвижность не теряют и продолжают движение в нужном направлении. Благодаря использованию этого метода в почти 100 процентах случаев рождаются мальчики.

Если сильно хочется именно девочку, то это возможно – малоподвижные сперматозоиды с икс-хромосомой не погибают и не теряют своих свойств. Если для зачатия использовать только их, то ребенок гарантированно будет девочкой.



Выбирать пол будущего ребенка скоро можно будет без участия врачей

Вещества, которые подавляют подвижность мужских половых клеток с женской хромосомой, уже изобретены и продаются в любой запрете. Это иммуномодуляторы и противовирусные средства "Ре-си-кви-мод" и "И-ми-кви-мод". Обычно они продаются в виде кремов для наружного применения. Если перед зачатием нанести эти кремы на соответствующие места, то ребенок почти гарантированно будет мальчиком.

Плюсы и минусы необычного эксперимента

С одной стороны, это очень здорово: люди смогут родить именно того ребенка, которого захотят. Для многих традиционных культур это очень важно: там почти все хотят в семью мальчиков. Не надо будет делать никаких абортов или убивать младенцев-девочек, что иногда происходит в самых диких углах нашей планеты.

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Но при этом возникнут другие проблемы. Уже сейчас в некоторых странах число молодых мужчин значительно превосходит число женщин того же возраста. Это создает серьезное социальное, экономическое и даже криминальное давление в этих странах. Молодые мужчины, не способные найти себе пару, часто ведут себя очень агрессивно.

Если же число мужчин будет превышать число женщин во много раз, это будет какой-то страшноватый сценарий. Одинокие мужики со всего мира будут огромными толпами, ордами бежать туда, где еще остались женщины. Видимо, в толерантную Европу и Америку. Мне даже страшновато представить себе этот процесс.

Одновременно с этим в бедных странах девочки и женщины превратятся в очень дефицитный и крайне ценный ресурс. Если не сказать товар. Я боюсь, что там может расцвести торговля детьми, то есть – девочками. К чему это приведет, тоже сейчас сказать трудно.

Но в любом случае, нас от такого мира отделяет всего лишь одно поколение. Японцы свое открытие уже испробовали и опубликовали результаты исследований. Назад в бутылку этого джинна загнать уже не получится. Думаю, что уже через 4-7 лет весь мир начнет ощущать негативные последствия этого открытия.



Через 4-7 лет мир начнет ощущать негативные последствия

А единственным позитивом может стать резкое, на порядки, сокращение рождаемости в самых бедных и несчастных странах мира. Но не потому, что там изменится культура, а потому, что рожать больше будет некому.