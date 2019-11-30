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      Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в пожарах в Амазонии

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      Леонардо Ди Каприо и Жаир Больсонаро / Getty images

      Президент Бразилии Жаир Больсонаро считает, что в лесных пожарах в Амазонке виноват Леонардо Ди Каприо. Политик обвинил голливудскую звезду в финансировании бразильских неприбыльных эко-организаций, которые, по ему мнению, намеренно поджигали леса.

      По его словам, потом они делали фото и отправляли их в международные благотворительные фонды, чтобы получить деньги, сообщает The Guardian.

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      Стоит отметить, что никаких прямых доказательств своих обвинений Жаир Больсонаро не привел.

      Пожежі в Амазонії
      Очаги возгораний в Амазонии/ Фото НЦКД Бразилии

      Накануне в Бразилии арестовали двух работников местных неприбыльных организаций по обвинениям в умышленном поджоге лесов. Однако позже их отпустили за недостатком улик.

      Ди Каприо передал 500 тысяч долларов неприбыльным организациям и часть ушла тем, кто устраивал пожары. Послушай, Ди Каприо, ты помогаешь поджигать леса Амазонки,
      – заверил Больсонаро.

      С тех пор, как Жаир Больсонаро в январе 2019 года стал президентом, он жестко критикует экологические организации. Ведь они критикуют его политику вырубки тропических лесов в промышленных интересах. К слову, только за 2019 год в лесах Амазонии произошло более 70 тысяч пожаров.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Пожар Бразилия Леонардо Ди Каприо
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