Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в пожарах в Амазонии

Президент Бразилии Жаир Больсонаро считает, что в лесных пожарах в Амазонке виноват Леонардо Ди Каприо. Политик обвинил голливудскую звезду в финансировании бразильских неприбыльных эко-организаций, которые, по ему мнению, намеренно поджигали леса.

По его словам, потом они делали фото и отправляли их в международные благотворительные фонды, чтобы получить деньги, сообщает The Guardian.

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Стоит отметить, что никаких прямых доказательств своих обвинений Жаир Больсонаро не привел.



Очаги возгораний в Амазонии/ Фото НЦКД Бразилии

Накануне в Бразилии арестовали двух работников местных неприбыльных организаций по обвинениям в умышленном поджоге лесов. Однако позже их отпустили за недостатком улик.

Ди Каприо передал 500 тысяч долларов неприбыльным организациям и часть ушла тем, кто устраивал пожары. Послушай, Ди Каприо, ты помогаешь поджигать леса Амазонки,

– заверил Больсонаро.

С тех пор, как Жаир Больсонаро в январе 2019 года стал президентом, он жестко критикует экологические организации. Ведь они критикуют его политику вырубки тропических лесов в промышленных интересах. К слову, только за 2019 год в лесах Амазонии произошло более 70 тысяч пожаров.

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