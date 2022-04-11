Против оккупантов возбуждено 4 уголовных производства. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 11 апреля.
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По данным следствия, в марте 2022 года оккупанты принудительно вывезли в так называемую ДНР 12 несовершеннолетних пациентов Областного детского костнотуберкулезного центра Мариуполя.
Еще 14 детей, воспитанников двух детских домов семейного типа, вместе с 3 приемными родителями депортировали в Ростовскую область.
Такие противоправные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и военным преступлением,
– отмечают в сообщении.
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