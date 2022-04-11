Точное количество погибших и раненых детей установить невозможно

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра досудебных расследований и других источников. Соответствующую информацию обнародовала омбудсмен Людмила Денисова.

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Сообщается, что по состоянию на 11 апреля погибли 183 ребенка. Также в результате российского вторжения пострадали 342 ребенка.

Денисова отметила, что точное количество погибших и раненых детей установить пока невозможно из-за активных боевых действий.

По состоянию на 8 часов 11 апреля 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 183 ребенка и пострадали 342 ребенка. Фактическое количество погибших и раненых детей установить не возможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия,

– говорится в сообщении омбудсмена.

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