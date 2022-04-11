Точну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо

Про це свідчать дані Єдиного реєстру досудових розслідувань і також інших джерел. Відповідну інформацію оприлюднила омбудсменка Людмила Денісова.

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Повідомляється, що станом на 11 квітня загинуло 183 дитини. Також внаслідок російського вторгнення постраждало 342 дитини.

Денісова зазначила, що точну кількість загиблих і поранених дітей встановити наразі неможливо через активні бойові дії.

Станом на 8 годину 11 квітня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 183 дитини та постраждало 342 дитини. Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії,

– йдеться у повідомленні омбудсменки.

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