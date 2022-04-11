Проти окупантів порушено 4 кримінальні провадження. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 11 квітня.

Зверніть увагу Уже 183 дитячих життів забрала війна Росії проти України

За даними слідства, в березні 2022 року окупанти примусово вивезли до так званої ДНР 12 неповнолітніх пацієнтів Обласного дитячого кістковотуберкульозного центру Маріуполя.

Ще 14 дітей, вихованців двох дитячих будинків сімейного типу, разом із 3 прийомними батьками депортували до Ростовської області.

Такі протиправні дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином,

– наголошують в повідомленні.