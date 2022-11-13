ВСУ на Антоновском мосту, Россия хочет переговоров: хронология 263 дня войны

Полномасштабная война с Россией длится уже 263 дня. Украинские военные продолжают гнать захватчиков с нашей земли.

Основные события на фронте и в тылу, которые произошли сегодня, 24 канал собрал дальше.

Что было раньше Зачистка Херсонщины, ВСУ отразили 14 атак россиян: хронология 262 дня войны

05:15 Оккупанты продолжают укреплять оборону на левом берегу Днепра. Но это не останавливает ВСУ, и они наносят эффективные удары по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения. В итоге на "концерт Кобзона" отправились не менее 40 россиян.

02:41 Россия в последнее время просит о переговорах с Украиной. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что возможность возобновления переговоров может появиться во второй половине 2023 года. Тогда в России и США начнутся президентские гонки. То есть, обе страны постараются демонстрировать больше на политическом уровне.

01:55 В сеть выложили новые кадры взорванного Антоновского моста. Видео снято с дрона, поэтому можно рассмотреть все разрушения. Половина Антоновского моста ушла под воду. Другая часть – в дырах, словно швейцарский сыр.

Как выглядит Антоновский мост сейчас: смотрите видео

00:35 В Херсонской области российские оккупанты уже сбежали на левый берег Днепра. Наши защитники дошли до Антоновского моста. Соответствующее фото обнародовал волонтер Сергей Притула. Бойцы приехали к переправе на пикапе, деньги на который помогли собрать украинцы.



ТрО возле Антоновского моста / Фото Сергея Притулы