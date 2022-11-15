Взрывы на левом берегу Днепра, россияне уничтожили важный энергообъект: хронология 265 дня войны

Украинская армия продолжает мужественно противостоять врагу, освобождая населенные пункты один за другим. За последнюю неделю есть много новостей из Херсонской области.

Информацию о мужественных поступках Вооруженных Сил Украины, а также о сотрудничестве Украины с миром и помощи нашей армии читайте в материале 24 канала.

Заметьте Ситуация на Кинбурнской косе, Зеленский в Херсоне: хронология 264 дня войны

4:29 Военный эксперт Николай Саламаха рассказал, что Россия может производить за месяц 1,5 – 2 десятка новых танков. Что касается БТР, боевых машин десанта и боевых машин пехоты, то возможности за месяц ограничены:

на Курганском заводе – 30 единиц БМП-3М и БМД-4М;

восстановление БМП-2 – на 103-м бронетанковом ремонтном заводе в Забайкальском крае;

"Арзамас" – может создавать бронеавтомобили "Тигр" и восстанавливать БТР-80, поступающие из баз хранения. Возможна частичная модернизация до уровня БТР-80А и БТР-82А. Об их количестве сказать сложно.

2:34 Американские СМИ написали, что США уже не исключают передачи Украине беспилотников Gray Eagle. Эти варианты в администрации Байдена начали рассматривать после освобождения Херсона.

Кроме того, Штаты рассматривают вопросы модификации беспилотника Gray Eagle. Ведь в Белом доме опасаются, что враги могут сбить беспилотник и изучить его.

1:22 В Скадовске и Голой Пристани, то есть на левом берегу Днепра, раздались взрывы. Сначала их услышали жители временно оккупированной Голой Пристани. Накануне СМИ сообщали о звуках автоматных выстрелов в городе. Через время взрывы слышали в Скадовске. Однако официальной информации пока нет.

00:37 Владимир Зеленский анонсировал, что 15 ноября выступит перед участниками саммита "G-19". Президент сказал о собрании 19 государств, ведь 20-м в нем является Россия.

В этом контексте президент заметил, что российский флаг означает полное опустошение, а когда россиян удается выгнать – это счастье.

00:10 Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что российские оккупанты уничтожили важный энергообъект на правобережье Херсонщины. Он снабжал светом значительные части 2 областей – Херсонской и Николаевской.

В частности, враги подорвали два автотрансформатора весом по 250 тонн каждый, что же не удалось подорвать – разбили.