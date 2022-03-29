27 грузовиков из России и Беларуси передали на нужды ВСУ

Государственное бюро расследований нашло 27 грузовиков из России и Беларуси. Транспорт был на территории Черновицкой области.

Об этом сообщили в ГБР 29 марта. Грузовики перевозили в Европейский Союз непродовольственные товары.

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"Сотрудники ГБР отыскали их и переместили в зону таможенного контроля Черновицкой таможни", – сообщили в ГБР.

Отметили, что транспортные средства национализировали и передали Вооруженным Силам согласно законам военного положения. Товары, принадлежащие странам-партнерам, направят по назначению.

Российские и белорусские грузовики / Фото ГБР

Транспорт национализировали / Фото ГБР

Как сообщать о российском имуществе

В Украине запустили чат-бот, с помощью которого можно сообщать о российском имуществе, которое подпадает под национализацию. Его можно найти в телеграмме по имени @property_evil_bot. Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отметил, что сообщать нужно о собственности россиян в соответствии с санкционным списком.

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