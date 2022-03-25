27 марта состоится международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины

Благотворительный концерт-марафон Save Ukraine – #StopWar пройдет 27 марта в 18.30 по Киевскому времени.

Украину со сцены будут поддерживать Imagine Dragons, Nothing but Thieves, Fatboy Slim, Go_A, Jamala и другие лучшие артисты со всего мира. Во время трансляции и после нее будет проходить сбор средств на гуманитарную помощь для Украины.

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В Украине концерт-марафон Save Ukraine – #StopWar будут показывать все телеканалы и платформы, транслируемые марафоном "Единые новости", среди которых 1+1, ICTV, СТБ и многие другие, а также на Киевстар ТВ и других украинских стриминговых платформах. Для зрителей со всего мира трансляция будет более чем на 20 иностранных телеканалах и на YouTube-канале 1+1.

Это событие, которое проходит при поддержке Киевстара, организаторов фестиваля Atlas и 1+1, хороший повод для объединения усилий для скорейшей победы Украины! Делитесь анонсом марафона, пишите своим друзьям и знакомым за границей, чтобы они присоединялись к пересмотру и сбору средств на помощь Украине.