Как России удается производить ракеты, блокада мужчин в Мариуполе: хронология 287 дня войны

Украинские защитники и защитницы продолжают смело противостоять врагу. ВСУ, волонтеры, медики и дипломаты не сдаются и каждый день приближают нашу победу.

О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

Читайте также Россия ударила по Кривому Рогу, Украина вернула 60 воинов: хронология 286 дня войны

05:33 Секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко рассказал, как России, несмотря на санкции, удается производить ракеты. По его словам, у страны-агрессорки могли быть запасы деталей, ведь до войны она готовилась не один день. Кроме того, Москва может покупать все необходимое через третье страны.

03:40 Советник мэра Мариуполя рассказал о ситуации в оккупированном городе. По его словам, мужчины там "заперты" в ожидании новой волны мобилизации. Их возвращают домой даже на российской границе, если они пытаются уехать.

03:06 В Украине отметили, что Грузия игнорирует просьбу передать нашему государству генераторы. В Тбилиси заявили, что впервые слышат, что у нас есть соответствующая необходимость.

02:05 В Пентагоне заявили, что США не будут препятствовать Украине разрабатывать собственные средства дальнего поражения. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

00:34 Стало известно, что массированные ракетные удары не только уничтожали объекты энергетической инфраструктуры. За прошедшие несколько месяцев от рук врага погибли 5 энергетиков. Добавим, что 5 декабря в результате ракетного удара пострадал один сотрудник НЭК "Укрэнерго". Он как раз переходил в хранилище.