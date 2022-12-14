Где россияне планируют наступать: хронология 294 дня войны

Украинские защитники и защитницы продолжают смело противостоять врагу. ВСУ, волонтеры, медики и дипломаты не сдаются и каждый день приближают нашу победу.

О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также об общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

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06:01 В Киевской, Житомирской и Винницкой областях была объявлена воздушная тревога. Там существует угроза применения вражеских дронов-камикадзе.

04:35 Военный обозреватель Александр Мусиенко назвал направление, где россияне могут готовить наступления. По его словам, говорится не о Беларуси. Вероятно, оккупанты формируют наступление с территории России – где-то на границе Луганской и Харьковской области.

03:42 В России в аэропорту по обвинениям в покушении на государственную измену задержали мужчину. Все потому, что он пытался уехать в Украину и вступить в ряды ВСУ.

02:08 В Пентагоне заявили, что не нашли признаков того, что Украина перепродает западное оружие. В американском минобороны подчеркнули, что оружие используется по назначению. Это подтверждают результаты ВСУ на фронте.