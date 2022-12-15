Польша признала Россию спонсоркой терроризма, Путин снова звенит оружием: хронология 295 дня войны

Украина продолжает свою героическую борьбу против российских захватчиков. Наши воины, медики, спасатели, энергетики, волонтеры и каждый из нас делаем все, чтобы приблизить нашу победу.

О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также об общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

Читайте также Утренняя атака на Киев и мощные потери россиян в Запорожье: хронология 294 дня войны

03:47 Иран продолжает помогать России. Однако хочет ограничить дальность ракет, которые планирует предоставить России для войны против Украины, потому что боится реакции мира.

03:28 В России погрузили в шахту баллистическую ракету. Якобы до дня ракетных войск стратегического назначения, который отмечается 17 декабря. Так Путин очередной раз напомнил миру о ядерной опасности со стороны страны-агрессорки.

00:48 Польский Сейм признал Россию государством-спонсором терроризма вечером 14 декабря. За резолюцию проголосовало большинство депутатов, в ней есть поправка, возлагающая на Россию ответственность за катастрофу под Смоленском.