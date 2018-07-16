29 раз боевики обстреляли украинских военных на Донбассе, есть раненый

За минувшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил пророссийские боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе один раз из запрещенного в рамках минских договоренностей вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в утренней сводке на своей странице в Facebook.

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Пророссийские боевики проявляли активность по всей линии столкновения и вели огонь в районе Крымского, Новолуганского, Светлодарска, Зайцева, Майорска, Песков, Тарамчука, Авдеевки, Водяного, Пищевика, Широкина и Талаковки. Вблизи Гнутова противник применил 82-миллиметровый миномет.

В штабе также добавили, что вражеским огнем был ранен один украинский военнослужащий.

По данным разведки, был ликвидирован один из бойцов противника и еще один ранен.

В течение текущих суток противник пять раз обстрелял позиции украинских военных в Светлодарске, Марьинке, Гнутове и Водяном.