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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

29 раз боевики обстреляли украинских военных на Донбассе, есть раненый

13 Читати новину українською
Утренняя сводка 16 июля
Утренняя сводка 16 июля / unian.ua

За минувшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил пророссийские боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе один раз из запрещенного в рамках минских договоренностей вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в утренней сводке на своей странице в Facebook.

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Пророссийские боевики проявляли активность по всей линии столкновения и вели огонь в районе Крымского, Новолуганского, Светлодарска, Зайцева, Майорска, Песков, Тарамчука, Авдеевки, Водяного, Пищевика, Широкина и Талаковки. Вблизи Гнутова противник применил 82-миллиметровый миномет.

В штабе также добавили, что вражеским огнем был ранен один украинский военнослужащий.

По данным разведки, был ликвидирован один из бойцов противника и еще один ранен.

В течение текущих суток противник пять раз обстрелял позиции украинских военных в Светлодарске, Марьинке, Гнутове и Водяном.

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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