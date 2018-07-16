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29 раз бойовики обстріляли українських військових на Донбасі, є поранений

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Ранкове зведення на 16 липня
Ранкове зведення на 16 липня / unian.ua

За минулу добу в районі проведення Операції об'єднаних сил проросійські бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, в тому числі один раз з забороненого в рамках мінських домовленостей озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні на своїй сторінці у Facebook. 

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Проросійські бойовики проявляли активність по всій лінії зіткнення і вели вогонь в районі Кримського, Новолуганського, Світлодарська, Зайцевого, Майорська, Пісків, Тарамчука, Авдіївки, Водяного, Харчовика, Широкіного і Талакіївки. Поблизу Гнутового противник застосував 82-міліметровий міномет.

У штабі також додали, що ворожим вогнем було поранено одного українського військовослужбовця.

За даними розвідки, було ліквідовано одного з бійців противника і ще один поранений.

Протягом поточної доби противник п'ять разів обстріляв позиції українських військових у Світлодарську, Мар'їнці, Гнутового і Водяного.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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