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Попри постійні обстріли: як Красногорівка святкує свій 123-й день народження

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Дуже часто лінія бойових дій проходить просто через населений пункт. Через містечко або селище, в якому вирує життя. Одне з таких міст – Красногорівка. Попри постійні бої поряд, люди продовжують жити звичайним життям.

"Щодо перемир'я тут туго, бо тут працюють снайпери. З приводу снайперів, що зараз відпрацьовують всю лінію, колись відпрацьовували тільки цю СПшку. І там де це їм більш вигідно. От через цей краєшок у нас була спроба заходу груп ДРГ. Вони відволікли увагу і люди зайшли. Ну, тоді гарно спрацював наш патруль і група вийшла. А зараз почали повністю по всій лінії", – розповів військовослужбовець ЗСУ "Даґон".

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Даґон розповідає про перемир'я, якого немає. Ворог дещо притих, проте про повну тишу говорити не доводиться. Та поки артилерія мовчить, дихати бійцям все ж простіше.

"Я взагалі готую їсти, у мене постійно є робота. На кухні готую хлопцям. А так: хто в наряді, хто спить, хто переглядає телевізор, попрати. Укріплюємось потрохи", – зазначив військовослужбовець ЗСУ "Паня".

Сьогодні тут, під Красногорівкою, бійці вдвічі пильніші, ніж завжди. Адже місто, яке вони захищають, 15 липня святкує свій 123-й день народження.

красногорівка
Красногорівка святкує свій 123-й день народження

Святкують тут щороку. Виключення зробили хіба що 2014 року, коли місто було під окупацією.

З міста нікуди не виїжджали і не збираємось виїжджати. Я вже казала – це наша земля, ми тут народились, тут будемо доживати, з своєї рідної землі ми не збираємось тікати,
– наголосила місцева жителька Любов Білоусова.

На святі багато військових. Вони тут не лише дислокуються і захищають місцевих. Постійно вирішують побутові питання.

Зараз дуже багато ми робимо для лікарень, зокрема, Красногорівки, Мар'їнки, привозимо їм необхідні речі. Для підтримання людей похилого віку, які не рухаються. Тобто, люди бачать нашу роботу, я вважаю,
– сказав начальник групи цивільно-військового співробітництва Сергій Панюта.


Військові постійно допомагають вирішувати побутові питання

Кілька років такої кропіткої роботи, і місто потроху приводять до ладу. Люди повертаються додому, і Красногорівка знову починає жити мирним життям. Попри близькість до передової.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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