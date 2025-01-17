Автобус із російськими туристами 17 січня 2025 року потрапив у ДТП у Шрі-Ланці, є постраждалі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mirror.

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Водій загинув

Внаслідок аварії загинув водій автобуса. Крім цього, відомо про людей, які зазнали поранень. Мовиться про 19 росіян. їх госпіталізували.

У посольстві Росії у Коломбо повідомили, що росіяни поки не зверталися за допомогою до дипломатичного представництва.

Відомо, що автобус із російськими туристами влетів у цементовоз на Шрі-Ланці.

На момент ДТП у автобусі перебувало 30 пасажирів. Дорожньо-транспортна пригода трапилась на швидкісній трасі біля рибальського порту Тангаллі.

Раніше стало відомо, що у Таїланді автобус із російськими туристами потрапив у ДТП, попередньо травмовано 27 осіб, серед них 74-річний водій. Автобус врізався в автомобіль і бетонну огорожу, водій, ймовірно, не впорався з керуванням.