Автобус с российскими туристами 17 января 2025 года попал в ДТП в Шри-Ланке, есть пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mirror.

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Водитель погиб

В результате аварии погиб водитель автобуса. Кроме этого, известно о людях, которые получили ранения. Говорится о 19 россиянах. их госпитализировали.

В посольстве России в Коломбо сообщили, что россияне пока не обращались за помощью в дипломатическое представительство.

Известно, что автобус с российскими туристами влетел в цементовоз на Шри-Ланке.

На момент ДТП в автобусе находилось 30 пассажиров. Дорожно-транспортное происшествие произошло на скоростной трассе возле рыбацкого порта Тангалли.

Ранее стало известно, что в Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП, предварительно травмированы 27 человек, среди них 74-летний водитель. Автобус врезался в автомобиль и бетонное ограждение, водитель, вероятно, не справился с управлением.