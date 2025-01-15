К сожалению, из-за полученных травм оба погибли на месте трагедии в поселке Баг. Об этом сообщает Мукачево.net со ссылкой на венгерские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно об аварии

Согласно обнародованной информации, 27-летняя Диана и ее маленькая дочь Лилен не дошли 100 метров до ворот детского сада. В семье остались муж и 12-летняя дочь.

ДТП произошло в селе Баг, Венгрия. Здесь женщина отводила трехлетнюю дочь в садик. По информации правоохранителей, автомобиль насмерть сбил женщину с трехлетним ребенком,

– говорится в сообщении.

Известно, что семья переехала в Венгрию из закарпатского села Вары. Семья жила в общежитии для рабочих. К сожалению, это не первый трагический случай в этом селе.

В октябре 2022 года 8-летняя девочка, из семьи беженцев из Украины, играя в прятки с друзьями, спряталась в цистерне во дворе корчмы. После поисков ребенка нашли без признаков жизни.

К слову, недавно рейсовый автобус ПАЗ-3205 съехал с дороги между селами Залужье и Макарьево Мукачевского района. В результате ДТП ранены пассажиры, погибших, к счастью, нет.