Один погибший в результате аварии является гражданином Германии, а другая – гражданкой Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Что известно об автобусной аварии в Германии

По данным журналистов, среди пассажиров автобуса было четверо граждан Польши, из которых одна женщина серьезно пострадала и сейчас находится в критическом состоянии.

Напомним, что 11 января с участием рейсового автобуса в Германии произошла авария. Тогда туристический автобус Flixbus, следовавший из Берлина в Щецин, перевернулся во время заезда на автомагистраль.

В результате аварии погибла 29-летняя гражданка Украины и 48-летний мужчина из Германии. Кроме этого, 11 человек получили ранения, 4 из них находятся в тяжелом состоянии. Всего же, по информации представительницы компании Flixbus Юлии Гжегорчик, в автобусе ехали 13 пассажиров и водитель.

В немецкой полиции сообщили, что автобусом, вероятно, руководила полька, которая ехала "с ненадлежащей скоростью во время сильного снегопада". Правоохранители установили, что автобус врезался в энергопоглощающие барьеры и в результате удара перевернулся.