Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на львовские телеграмм-каналы.

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Что известно об аварии возле Репехова

Так, сообщается, что информации о пострадавших в ДТП с двумя автобусами и легковушкой вблизи Репехова пока нет.

Авария во Львовском районе: смотрите видео

К слову, патрульная полиция Львовщины предупреждает, что на дорогах области гололедица. Правоохранители советуют учитывать погодные условия.

Водители, будьте особенно внимательными за рулем, во время движения неукоснительно соблюдайте ПДД. Не забывайте о ремнях безопасности, соблюдайте безопасную скорость и дистанцию, правил парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники),

– пишут там.

В то же время пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы. Также важно позаботиться, чтобы обувь не скользила.

В такую погоду стоит отказаться от рискованных маневров; выбирать безопасную скорость, чтобы иметь шанс отреагировать на резкое изменение дорожной обстановки.