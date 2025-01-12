Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на львівські телеграм-канали.

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Що відомо про аварію біля Репехова

Так, повідомляється, що інформації про постраждалих в ДТП з двома автобусами та легковиком поблизу Репехова наразі немає.

Аварія у Львівському районі: дивіться відео

До слова, патрульна поліція Львівщини попереджає, що на дорогах області ожеледиця. Правоохоронці радять зважати на погодні умови.

Водії, будьте особливо уважними за кермом, під час руху неухильно дотримуйтеся ПДР. Не забувайте про ремені безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки),

– пишуть там.

Водночас пішоходам варто переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світловідбиваючі елементи. Також важливо подбати, аби взуття не ковзало.

У таку погоду варто відмовитись від ризикованих маневрів; обирати безпечну швидкість, аби мати шанс відреагувати на різку зміну дорожньої обстановки.