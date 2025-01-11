На місці працюють рятувальні служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Які наслідки спричинила аварія

Аварія трапилася на вокзалі. Причиною стала помилка в перемиканні шляхів. Один із трамваїв випадково виїхав на іншу колію та зачепив інший.

Наразі відомо щонайменше про 30 постраждалих. Екстрені служби закликають уникати районів Place des Halles, Gare, Boulevard du Président Wilson.