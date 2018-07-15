З'явилася інформація про бої минулої доби на Донбасі

Упродовж минулої доби, 14 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Так, бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями 120-міліметрового міномету.

Про це мовиться у традиційному звіті прес-центру Об’єднаних сил.

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"Російські окупаційні війська проявляли активність і вели вогонь по захисниках Кримського, Новотошківського, Новолуганського, Залізного, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Пісків, Талаківки, Гнутового, Широкиного, Водяного та Павлополя. Своїми активними діями ворог намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь", – зазначають українські військові.

Як наголошується у повідомленні, на жаль, внаслідок ворожого вогню було поранено двох воїнів ЗСУ, натомість, за уточненими даними розвідки, одного окупанта було знищено та трьох поранено.

"Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази обстріляли позиції українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Тарамчука та Гнутового", – додають у Штабі.

Нагадаємо, від 7:00 до 18-:00 14 липня окупанти на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню.