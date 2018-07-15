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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Появилась информация о боях за прошедшие сутки на Донбассе

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Минувшие сутки на Донбассе: 23 обстрела со стороны боевиков, 2 воинов ВСУ ранены
Минувшие сутки на Донбассе: 23 обстрела со стороны боевиков, 2 воинов ВСУ ранены / Соцсети

На протяжении прошлых суток, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Так, боевики 23 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями 120-миллиметрового миномета.

Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра Объединенных сил.

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"Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя. Своими активными действиями враг пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь в ответ", – отмечают украинские военные.

Как отмечается в сообщении, к сожалению, вследствие вражеского огня были ранены двое воинов ВСУ, однако, по уточненным данным разведки, однин оккупант был уничтожен и трое ранены.

"На протяжении текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза обстреляли позиции украинских защитников возле Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутово", – добавляют в Штабе.

Напомним, от 7:00 до 18:00 14 июля оккупанты на Донбассе 5 раз нарушали режим прекращения огня.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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