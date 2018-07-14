Пророссийские боевики нагло обстреливают позиции ВСУ: один украинский воин получил ранение
В течение текущих суток, с 7 утра до 18 часов 14 июля, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник один раз применил запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.
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Враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Железное, Авдеевка, Красногоровка. А по защитникам Широкина оккупанты применили 120-мм миномет,
– говорится в сообщении штаба.
К сожалению, вследствие активных боевых действий российских наемников один украинский воин получил ранение.
Потери врага уточняются.