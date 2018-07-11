Почему на Западе считают войну на Донбассе внутренним конфликтом: мнение эксперта

Сомнительно, что миссия ОБСЕ сможет фиксировать серийные номера боевой техники, которая нарушает режим перемирия. Это нереалистично по разным причинам, и может ударить по нам бумерангом. Ведь если бы это было возможно, то война бы уже закончилась.

Такое мнение 24 каналу высказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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В частности, отмечает специалист, миссия ОБСЕ работает в достаточно узком коридоре. Их боевики допускают, когда хотят. Кроме того, по чисто техническим соображениям сложно зафиксировать номера боевой техники, ведь это не обычный автомобиль. И вопрос, этот номер не маскировать, если ОБСЕ начнет фиксацию.

Теоретически мнение спецпредставителя США Волкера правильное – конкретизировать, кто и по какому танку стрелял, какая артиллерийская установка выехала в запретную зону. Но, к сожалению, это не реалистично. В силу реального статуса ОБСЕ, и поэтому открыть эти номера могут по доброй воле сторон. Если бы так было, то война давно бы закончилась. А сейчас нет никакой динамики к уменьшению интенсивности обстрелов, даже наоборот,

– отмечает Друзенко.

Международник напоминает: миссия ОБСЕ получила свой мандат в марте 2014 года. А потом был иловайский котел, Саур-Могила, бой под Дебальцево, Донецкий аэропорт. То есть присутствие ОБСЕ никак не повлияло на деэскалацию конфликта.

В то же время, подчеркивает эксперт, ОБСЕ фиксирует нарушения перемирия с обеих сторон. Хотя таких нарушений больше со стороны ОРДЛО, но это бумерангом может ударить по нам.

Украина, в отличие от России, признала юрисдикцию Международного уголовного Гаагского суда. В ежегодном отчете прокурора Международного уголовного суда факты нарушений и со стороны Украины. Поэтому российские наемники вряд ли попадут под суд, если поедут в Европу, а украинские военные могут стать подозреваемыми и обвиняемыми. Как это произошло с нацгвардийцем Виталием Маркивым, которого судят в Италии. Это ласточка того, что де-факто международное сообщество считает это внутренним конфликтом,

– убежден Геннадий Друзенко.

При этом Друзенко отмечает: присутствие российских войск не секрет ни для кого. Это зафиксировано в резолюциях по результатам саммита Украина-ЕС, Совета Европы, ОБСЕ. Но это не помогает. Чтобы отстаивать свою землю, нужны не только резолюции, а вооруженные силы, которые это умеют делать.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Вооруженные силы Украины имеют право открывать огонь на собственной территории, одновременно ненормальным является то, что Россия имеет своих военных в другой стране. Также, по его словам, специальной мониторинговой миссии ОБСЕ следует в своих отчетах публиковать серийные номера танков на оккупированном Донбассе, чтобы раз и навсегда развеять вопрос об их происхождении. Ранее заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что ОБСЕ фиксирует серийные номера танков боевиков, однако не публикует их.