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Чому на Заході вважають війну на Донбасі внутрішнім конфліктом: думка експерта

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Міжнародна спільнота закриває очі на присутність російських військ
Міжнародна спільнота закриває очі на присутність російських військ / Фото з відкритих джерел

Сумнівно, що місія ОБСЄ зможе фіксувати серійні номери бойової техніки, що порушує режим перемир’я. Це нереалістично з різних причин, і може вдарити по нас бумерангом. Адже якби це було можливо, то війна б уже припинилася.

Таку думку 24 каналу висловив правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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Зокрема, зауважує фахівець, місія ОБСЄ працює в досить вузькому коридорі. Їх бойовики допускають, коли хочуть. Крім того, з суто технічних міркувань складно зафіксувати номери бойової техніки, адже це не звичайний автомобіль. І питання, чи цей номер не маскуватимуть, якщо ОБСЄ почне фіксацію.

Теоретично думка спецпредставника США Волкера правильна – конкретизувати, хто і з якого танку стріляв, яка артилерійська установка виїхала в заборонену зону. Але, на жаль, це не реалістично. В силу реального статусу ОБСЄ, і тому що відкрити ці номери можуть за доброю волею сторін. Якби так було, то війна давно б закінчилася. А зараз немає жодної динаміки до зменшення інтенсивності обстрілів, навіть навпаки,
– наголошує Друзенко.

Міжнародник нагадує: місія ОБСЄ отримала свій мандат у березні 2014 року. А потім був іловайський котел, Савур-Могила, бій під Дебальцевим, Донецький аеропорт. Тобто присутність ОБСЄ ніяк не вплинуло на деескалацію конфлікту.

Водночас, підкреслює експерт, ОБСЄ фіксує порушення перемир’я з обох боків. Хоча таких порушень більше з боку ОРДЛО, але це бумерангом може вдарити по нас.

Україна, на відміну від Росії, визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального Гаазького суду. В щорічному звіті прокурора Міжнародного кримінального суду є факти порушень і з боку України. Тому російські найманці навряд чи попадуть під суд, якщо поїдуть до Європи, а українські військові можуть стати підозрюваними і обвинувачуваними. Як це сталося з нацгвардійцем Віталієм Марківим, якого судять в Італії. Це ластівка того, що де-факто міжнародна спільнота вважає це внутрішнім конфліктом,
– переконаний Геннадій Друзенко.

При цьому Друзенко відзначає: присутність російських військ не є секретом ні для кого. Це зафіксовано в резолюціях за результатами саміту Україна-ЄС, Ради Європи, ОБСЄ. Але це не допомагає. Щоб відстоювати свою землю, потрібні не тільки резолюції, а збройні сили, які це вміють робити.

Нагадаємо, спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер заявив, що Збройні сили України мають право відривати вогонь на власній території, водночас ненормальним є те, що Росія має своїх військових в іншій країні. Також, за його словами, спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ слід у своїх звітах публікувати серійні номери танків на окупованому Донбасі, щоб раз і назавжди розвіяти питання про їх походження. Раніше заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що ОБСЄ фіксує серійні номери танків бойовиків, проте не публікує їх.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Курт Волкер ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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