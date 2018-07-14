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Проросійські бойовики зухвало обстрілюють позиції ЗСУ: один український воїн отримав поранення

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Проросійські бойовики зухвало обстрілюють позиції ЗСУ
Проросійські бойовики зухвало обстрілюють позиції ЗСУ / espreso

Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години 14 липня, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник один раз застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook.

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Ворог відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Залізне, Авдіївка, Красногорівка. А по захисниках Широкиного окупанти застосували 120-мм міномет,
– йдеться у повідомленні штабу.

Нажаль, внаслідок активних бойових дій російських найманців один український воїн отримав поранення.

Втрати ворога уточнюються.

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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