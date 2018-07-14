Проросійські бойовики зухвало обстрілюють позиції ЗСУ: один український воїн отримав поранення

Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години 14 липня, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник один раз застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook. Читайте також: Чому на Заході вважають війну на Донбасі внутрішнім конфліктом: думка експерта Ворог відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Залізне, Авдіївка, Красногорівка. А по захисниках Широкиного окупанти застосували 120-мм міномет,

– йдеться у повідомленні штабу. Нажаль, внаслідок активних бойових дій російських найманців один український воїн отримав поранення. Втрати ворога уточнюються.