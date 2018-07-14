В Марьинку с вражеской стороны зашла достаточно нестандартная снайперская группа, – военные

Российские оккупационные войска не прекращают обстрелы позиций украинских защитников. Им, похоже, абсолютно безразлично на все договоренности.

В Марьинке враг стреляет каждый день и каждую ночь. Так, в пятницу, 13 июля, как только начало смеркать, в 20 часов вечера, пророссийские боевики открыли огонь по наших позициях и стреляли до двух часов ночи, используя разные калибры, разве что не стреляя из артиллерии.

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"Противник открывает огонь из разных позиций. Меняет позицию, открывает огонь, переходит на другую позицию", – пояснил военнослужащий ВСУ на позывной "Мажор".

ВОГы, ГП-25 "насыпают" очень часто они. В последнее время начали использовать РПГ,

– сказал военнослужащий ВСУ на позывной "Старый".

Сейчас становится гуще так называемая "зеленка". Это замечательное прикрытие для снайперов. Бойцы здесь в Марьинке говорят: недавно с вражеской стороны зашла достаточно нестандартная снайперская группа.

По разведданным, которые мы получили недавно, сейчас пришли девушки из сборной по биатлону Российской Федерации. И именно они сейчас ведут активные действия против нас,

– отметил военнослужащий ВСУ Олег.

Россия использует Донбасс не только как тренировочный лагерь для олимпийской сборной РФ, но и для испытания боеприпасов, оружия, в том числе мин, которые еще даже не приняли на вооружение.

Эта мина была последнего поколения Российской Федерации. Когда мы посмотрели в Википедии, то это новая разработка. Только сейчас испытывается, и ее планомерно пытаются запустить в серийное производство в 2020-м году. Но эту мину наши ребята уже держали в руках,

– рассказал военнослужащий ВСУ Олег.

Бойцы различных подразделений на всех направлениях отмечают: ежедневно враг наращивает интенсивность обстрелов, и так называемое "хлебное перемирие", судя по всему, заканчивается.