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У Мар'їнку з ворожої сторони зайшла досить нестандартна снайперська група, – військові

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Російські окупаційні війська не припиняють обстрілів позицій українських захисників. Їм, схоже, абсолютно байдуже на усі домовленості.

У Мар'їнці ворог стріляє щодня і щоночі. Так, у п'ятницю, 13 липня, як тільки почало темнішати, о 20-й годині вечора, проросійські бойовики відкрили вогонь по наших позиціях і стріляли до другої години ночі, використовуючи різні калібри, хіба що не стріляючи з артилерії.

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"Противник відкриває вогонь з різних позицій. Міняє позицію, відкриває вогонь, переходить на іншу позицію", – пояснив військовослужбовець ЗСУ на позивний "Мажор".

ВОГи, ГП-25 "насипають" дуже часто вони. Останнім часом почали РПГ використовувати,
– сказав військовослужбовець ЗСУ на позивний "Старий".

Зараз ряснішає так звана "зеленка". Це чудове прикриття для снайперів. Бійці тут у Мар'їнці кажуть: нещодавно з ворожої сторони зайшла досить нестандартна снайперська група.

За розвідданими, які ми отримали нещодавно, зараз прийшли дівчата зі збірної по біатлону Російської Федерації. І саме вони зараз ведуть активні дії проти нас,
– зазначив військовослужбовець ЗСУ Олег.

Росія використовує Донбас не лише, як тренувальний табір для олімпійської збірної РФ, а й для випробування боєприпасів, зброї, в тому числі мін, які ще навіть не прийняли на озброєння.

Це міна була останнього покоління Російської Федерації. Коли ми подивились у Вікіпедії, то це нова розробка. Тільки зараз випробується, і її планомірно намагаються запустити в серійне виробництво у 2020-му році. Але цю міну наші хлопці вже тримали в руках,
– розповів військовослужбовець ЗСУ Олег.

Бійці різних підрозділів на всіх напрямках зазначають: щодня ворог нарощує інтенсивність обстрілів і так зване "хлібне перемир'я", судячи з усього, закінчується. 

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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